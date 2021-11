Aktywni on/offline - zajęcia dla seniorów

Fundacja 5Medium zaprasza seniorów i seniorki na warsztaty DIY (do it yourself – zrób to sam), podczas których uczestnicy i uczestniczki wykonają fotoobrazy na drewnie. Każda z osób wyjdzie zwłasnoręcznie zrobionymi obrazem pachnącym drewnem. Nie są wymagane żadne zdolności plastyczne.

Na spotkanie obowiązują zapisy. Zapisywać możecie się bezpośrednio w Filii nr 30 MBP lub telefonicznie: 81 741 62 36. Ze względu na rygor sanitarny liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń!