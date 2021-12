Start Krasnystaw już nie musi się martwić o utrzymanie

Co to był za rok – mogą powiedzieć w Krasnymstawie. Tamtejszy Start od marca do listopada rozegrał w sumie 33 mecze ligowe. W tym czasie zanotował: 19 zwycięstw, 10 remisów i zaledwie cztery porażki. Wrażenie musi robić też bilans bramkowy: 72-19. Ale najważniejszy jest fakt, że w tym sezonie nie będzie nerwów przy okazji walki o utrzymanie.