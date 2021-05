Lublin. Bezpłatne warsztaty tworzenia ekologicznych myjek i woreczków na zakupy

– Chcemy zwrócić uwagę na palący problem, jakim jest masowe zaśmiecanie środowiska i odpady z tworzyw sztucznych – tłumaczą organizatorzy warsztatów z Fundacji Karuzela Aktywności.

Najbliższe warsztaty będą poświęcone rzeczom, których używamy na co dzień do mycia naczyń. – Na jednej gąbce do naczyń znajduje się ok. 82 mld drobnoustrojów, w tym m. in. pałeczka okrężnicy, gronkowiec złocisty, salmonella. Gąbki powinno się wymieniać na nowe raz w tygodniu, jednak to daje aż 52 gąbki rocznie - wyrzucone do kosza - z perspektywą rozkładania się ich przez co najmniej kilkaset lat. Zdecydowanie bardziej przyjazne dla zdrowia człowieka oraz środowiska są myjki naturalne, wykonane ze sznurka lnianego albo konopnego – przekonuje fundacja.

Dlaczego właśnie te myjki? – Przede wszystkim są one wykonane z tradycyjnego roślinnego materiału, a zatem nie szkodzą zdrowiu. Myjki takie nie posiadają w swoim składzie długo rozkładających się tworzyw sztucznych. Kiedy się zużyją, mogą trafić do kompostownika. Sznurek konopny jest materiałem bardzo trwałym i odpornym na uszkodzenia. Przy odpowiednim dbaniu o myjki naturalne, mogą one służyć nam bardzo długo – dodają organizatorzy warsztatów.

W najbliższy weekend w siedzibie fundacji przy ul. Górskiej 9 w Lublinie odbędą się bezpłatne warsztaty, na których będzie można nauczyć się własnoręcznie tworzyć naturalne myjki ze sznurka konopnego, jak również szycia wielorazowych woreczków z firanek, które można wykorzystywać podczas zakupów warzyw czy owoców.

Warsztaty będą w piątek 21 maja w godzinach 16-18 oraz w sobotę, 22 maja o godzinie 10 oraz 12 (2 grupy). Obowiązują zapisy pod nr tel. 505-780-287.