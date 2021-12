"Miastoczułość" - warsztaty plastyczne dla dzieci

Uczestnicy zajęć zaprojektują wyjątkową mapę niezwykłego miasta. - Czy to będzie Lublin? Z pewnością nie taki, jaki widzimy na co dzień. Na bazie wielkoformatowej pracy powstanie pocztówka, której egzemplarze zostaną wysłane pocztą do uczestników warsztatów - twierdzą organizatorzy.

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz online dostępny na stronie Warsztatów Kultury.