Prezentacja przedmiotów ze zbiorów Muzeum na Majdanku

OBST S.A. „LIDEREM INNOWACJI 2021” W KATEGORII „MEDYCYNA I ZDROWIE”.

Liderzy Innowacji to nagrodzone firmy z terenu województwa lubelskiego, które dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zrealizowały swoje projekty i wprowadziły do oferty produkty innowacyjne, zastosowały nowatorskie rozwiązania i technologie produkcji, co przyczyniło się do podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku.