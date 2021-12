Spotkania ze św. Mikołajem w Portofino

- Magiczny Zakątek Świętego Mikołaja to niesamowita przygoda dla każdego dziecka, miejsce do zrobienia wyjątkowych zdjęć w świątecznym klimacie - opowiadają twórcy inicjatywy realizowanej przez Restaurację Portofino i Pracownię Mikołaja.



Bezpłatne spotkania artystyczne z Mikołajem, Mikołajową i Elfami odbywają się w restauracji w soboty i niedziele od godz. 12 do 18 oraz w ten jedyny w roku wyjątkowy dzień – Mikołajki, 6 grudnia od 15 do 21.



Podczas indywidualnych oraz grupowych spotkań z Mikołajem i wspólnych zabaw z elfami w zakątku artystycznym restauracji, najmłodsi przeniosą się do bajkowego świata niezapomnianych przygód, a rodzice będą mogli spędzić przyjemne chwile przy kawie, obiedzie czy pysznym deserze w Portofino.



Wstęp wolny.