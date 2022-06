Filharmonia Lubelska: Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Gorące słońce w Gdańsku, a potem "przytulne" więzienie, czyli jak nie wracać z urlopu

Chwila słabości i tęsknota za polskim morzem - 36-latek będzie długo wspominał wakacyjny wypad do Gdańska. Jego plan przyjazdu do kraju nad Wisłą miał jedną, istotną wadę, a mianowicie mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Capnęli go kryminalni z Lublina