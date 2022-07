Fonie Lublina 2022: "Mieczysław Wajnberg in memoriam"

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski już po raz 6. zorganizuje cykl koncertów kameralnych "Fonie Lublina". Inicjatywa ciesząca się dużą popularnością wśród lubelskich melomanów popularyzuje twórczość wybitnych kompozytorów, polskich i zagranicznych, ale też przypomina mniej znane, czy wręcz zapomniane dzieła.



Pierwszy z tegorocznych koncertów dedykowany będzie pamięci jednego z czołowych kompozytorów polskich XX wieku. Mowa o Mieczysławie Wajnbergu, którego wspaniale zapowiadającą się karierę pokrzyżowała II wojna światowa i wynikające z niej represje.



- Swoich utworów fortepianowych nigdy nie zaprezentował publicznie, co tym bardziej skłania do pochylenia się nad jego twórczością - podkreślają organizatorzy nadchodzącego koncertu.



W repertuarze wydarzenia znajdą się także utwory Fryderyka Chopina, Władysława Żeleńskiego i Juliusza Zarębskiego.



W koncercie udział weźmie pianista Piotr Sałajczyk - pianista, kameralista i pedagog. Przez krytyków zaliczany do grona najwybitniejszych polskich wykonawców swojej generacji. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk oraz nagrody Orfeusz, przyznanej "za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej". Więcej informacji na temat artysty można znaleźć na jego stronie internetowej: TUTAJ.