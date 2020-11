Fonie Lublina: Koncert młodych wirtuozów

Lubelskie: Statystyki zakażeń koronawirusem mają być wreszcie aktualne. Ale mogą być błędy

Wprowadzone do systemu wyniki badań weryfikuje inspekcja sanitarna – tak wojewoda tłumaczy nieaktualne dane w codziennych raportach. W najbliższych dniach to się zmieni – liczby będą rzeczywiście podawać zakażenia koronawirusem z ostatniej doby, ale za to mogą zawierać błędy.