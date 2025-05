Muzyczna podróż przez świat. Nowy projekt Symchy Kellera i Darka Malejonka

Jest to wspólny projekt „Motora” – czyli Symchy Kellera znanego przed laty z zespołu Katharsis i „Maleo” – czyli Darka Malejonka, jednego z filarów takich zespołów jak: Houk, 2TM2,3, Izrael czy Kultura. Pomysł na płytę zrodził się w 2023 roku, tuż po zakończeniu trasy koncertowej „Powrót Dinozaurów Reggae”, której festiwalowa premiera miała miejsce podczas Reggae na Piaskach 2023. Przesłanie utworów z lat 80-tych zabrzmiały tak aktualnie, że powstał pomysł stworzenia tym razem czegoś zupełnie nowego. Na tej bazie powstało 14 utworów inspirowanych muzyką świata: Chasydów, Indian Lakota i wielu przeróżnych kultur.

Native Hasidic Reggae Orchestra, to zupełnie nowa muzyka, wynik poszukiwań, medytacji, inspiracji światem, dźwiękami. Jest też przekaz, poszukiwanie prawdy, piękna. Jest sprzeciw wobec przemocy i brutalności, wobec wojen coraz mocniej i dotkliwiej wpływających na ludzi. Do niektórych kompozycji zostały specjalnie napisane teksty polskie i angielskie. Inne utwory wykorzystują fragmenty oryginalnych tekstów rabina Nachmana z Bracławia, Indian Ameryki Północnej, czy teksty hebrajskie, a wszystko to rozkołysane w rytmie reggae. Projekt tworzą ludzie różnych kultur, grający na co dzień zupełnie odrębną muzykę.



Początek koncertu o godzinie 20:00. Wstęp na koncert jest bezpłatny.