Koncert Agaty Radziszewskiej w Radiu Lublin

Hurtownia internetowa – oprogramowanie dla firm

B2B jako akronim od „business to business” (w dosłownym tłumaczeniu: biznes do biznesu) oznacza relację pomiędzy dwoma lub więcej firmami. Termin ten może być używany w odniesieniu do tych relacji, w których jedna strona dostarcza produkty i usługi, które są sprzedawane przez drugą, lecz także do innych form współpracy. W przypadku sklepów online warto pochylić się nad pojęciem „hurtownia internetowa B2B”. Na czym polega? Komu będzie potrzebna?