Koncert Chwały w Lublinie inny niż dotychczas. Gdzie obejrzeć?

– Wchodzimy do sali operowej, gdzie w dalszym ciągu będziemy mieć możliwość przeżycia wielkiego wydarzenia duchowego, ponieważ Koncert Chwały jest nabożeństwem w formie koncertowej. To jest cały czas modlitwa. Centralnym wydarzeniem koncertu jest adoracja Najświętszego Sakramentu – zaznacza ks. Mirosław Ładniak, który od 18 lat organizuje to religijne wydarzenie w Lublinie. – Dzięki profesjonalizmowi w zakresie muzyki, sztuki, reżyserii i środkom audio-wizualnym to przeżywanie wchodzi na zupełnie na inny poziom.

Koncert Chwały jest adresowany nie tylko do osób wierzących. – To próba wyjścia do osób, które są na obrzeżach Kościoła, albo zupełnie poza Kościołem. Wiem, że dzięki środkom artystycznego wyrazu wiele osób przy Koncercie Chwały się odnajduje – przyznaje ks. Ładniak.

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa organizacja koncertu na dotychczasowych zasadach jest niemożliwa. Koncert w Boże Ciało odbędzie się więc w CSK z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i będzie transmitowany m.in. za pośrednictwem Facebooka.

– Ten koncert to kolejny dowód na to, że Centrum Spotkania Kultur zaczyna normalnie działać – podkreśla Katarzyna Sienkiewicz, dyrektor CSK. – W styczniu i w lutym br. we wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w naszej instytucji uczestniczyło ponad 85 tys. osób. Było kulturalnie, gwarnie i artystycznie. Później zrobiło się cicho. Tak było do czasu kiedy obostrzenia zostały nieco poluzowane.

Koncert Chwały w Boże Ciało nie będzie mieć formy klastycznego koncertu. Nie będzie też tradycyjnego prowadzenia. – Zależało mi na tym, abyśmy weszli do pewnego rodzaju świątyni, gdzie wspólnie będziemy przeżywać to wydarzenie duchowo-artystyczne. I aby było to bardziej misterium niż koncert – akcentowała Anna Duda, reżyser Koncertu Chwały.

– W tym roku ważną dla nas postacią jest Jan Paweł II – jego życie i jego dziedzictwo – zaznacza Grzegorz Głuch, dyrektor muzyczny Koncertu Chwały, który przyznaje, że na tym elemencie się nie skończy, bo narracja będzie wielowątkowa. – To wszystko co obecnie przeżywamy, co dzieje się z naszym zdrowiem, naszym społeczeństwem, naszymi dziećmi to jest nasze „dziś” i o tym też chcemy opowiedzieć – podkreśla.

Podczas koncertu wystąpią Olga Szomańska, Darek Malejonek, Wojtek Cugowski, Krzysztof Iwaneczko, Mirek Kirczuk z Full Power Spilit a także Gospel Rain.

Będzie zarówno muzyka „uwielbieniowa” jak też reggae. – Będzie i ostrzejsze brzmienie – zapowiada dyrektor muzyczny Koncert. – Będzie też gospelowo, bo będzie chór Gospel Rain.

Niektórzy widzowie i słuchacze mogą być zaskoczeni. – Jeśli usłyszycie jakiś wątek Boba Marleya albo zespołu Toto, to proszę nie regulować radioodbiorników bo to będzie w dalszym ciągu Koncert Chwały – uprzedza Grzegorz Głuch.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.