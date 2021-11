Koncert Fisz Emade Tworzywo w CSK

Fisz Emade Tworzywo od lat zajmuje ważną pozycję na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowo-eklektycznej.

Obecnie artyści promują album "Ballady i Protesty", który ukazał się w październiku.

- To mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań. Ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu - opowiadają organizatorzy.

Grupę tworzą bracia Piotr "Emade" Waglewski oraz Bartosz "Fisz" Waglewski, a także Michał Sobolewski – gitara, Mariusz Obijalski – instrumenty klawiszowe, Marcin Pendowski – gitara basowa oraz DJ Eprom – gramofony, sampler.

Bilety w cenach: miejsca siedzące: 79 zł (strefa C), 99 zł (strefa B ), 119 zł (strefa C) dostępne na platformach eventim.pl, ebilet.pl oraz bkb.pl.