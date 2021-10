Koncert Oxford Drama w Warsztatach Kultury

To eksperymentalna formacja z Wrocławia, która obecnie promuje już swój trzeci album "What’s The Deal With Time?". Płyta została bardzo dobrze przyjęta zarówno w kraju, jak i za granicą.



– Piszemy piosenki, jakie sami chcielibyśmy usłyszeć w radiu – mówią o swojej twórczości artyści, i dodają, że kluczowe dla nich są poczucie zgodności z brzmieniem (językiem, instrumentami, stylistyką).



Oxford Drama wystąpi w składzie: Małgorzata Dryjańska – wokal, gitara, Marcin Mrówka – gitara, Anna Pašić – klawisze, chórki, Jakub Kutera – bas i Jarosław Zagrodny – perkusja.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.