W Lublinie popularna piosenkarka wystąpi z kameralnym, akustycznym koncertem, podczas którego będzie można usłyszeć jej przeboje w zupełnie nowej aranżacji.



- Patrycja Markowska to prawdziwy wulkan energii. To właśnie za to publiczność ją kocha. Scena to jej środowisko naturalne - przekonują organizatorzy.



Bilety: 55, 75, 95, 125 zł