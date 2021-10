Michał Zaborski Quartet. Koncert w Radiu Lublin

Michał Zaborski to altowiolista, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Znany jest m.in. z formacji Atom String Quartet. Obecnie tworzy swój autorski projekt Michał Zaborski Quartet.



- Jego muzyka to intrygujące połączenie melodyjnego, europejskiego jazzu z domieszką szeroko pojętej muzyki etno. Rzadkie zestawienie instrumentu jakim jest altówka z tradycyjną sekcją jazzową, przynosi nową i niezwykle ciekawą, muzyczną jakość - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Michał Zaborski stale poszukuje nowych środków wyrazu, eksplorując jednocześnie nieznane dotąd możliwości jakie daje altówka – dotąd śladowo wykorzystywana we współczesnym języku jazzowym.