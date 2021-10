Opera "Janek" w wersji koncertowej po raz pierwszy w Lublinie

Operę "Janek" Żeleński stworzył w 1900 roku. Miała ona swoją premierę we Lwowie, w dniu uroczystego otwarcia Teatru Miejskiego na Wałach Hetmańskich. Autorem libretta był Ludomił German, z którym kompozytor współpracował przy "Goplanie", swojej poprzedniej operze.



Akcja widowiska rozgrywa się w XVIII-wiecznych Tatrach. - Główne postacie to herszt zbójników, Janek (tenor), jego narzeczona, Marynka (mezzosopran), zbójnik Stach (baryton) i jego wybranka Bronka (sopran). Janek obdarza zainteresowaniem zakochaną w nim Bronkę, która pielęgnowała go w chorobie. Prowadzi to do dramatu – zazdrosna Marynka popycha Stacha do zbrodni - opowiada Alina Staniak-Ziółkowska.



W wersji koncertowej z udziałem wspaniałych artystów operę "Janek" po raz pierwszy będzie można usłyszeć w Lublinie. Tego wieczora na scenie Filharmonii wystąpią: Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Żeński Filharmonii Lubelskiej, a także Męski Zespół Wokalny I Signori.



W koncercie udział wezmą: Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek – sopran (Bronka), Agnieszka Kuk – sopran (Marynka), Łukasz Gaj – tenor (Janek), Paweł Trojak – baryton (Stach) oraz Dariusz Górski – bas (Marek). Dyrygował będzie dyrektor instytucji, Wojciech Rodek.



- Tematyka podhalańska obecna jest nie tylko w warstwie dramatycznej opery, "sabałowe" nuty słychać także w muzyce. Kompozytor posłużył się materiałem motywicznym folkloru góralskiego, przeplatanego z własnymi pomysłami i cytatami (m.in. "Marsz Chałbińskiego" i znana melodia "W murowanej piwnicy") - dodaje Alina Staniak-Ziółkowska.



Wydarzenie wpisuje się w cykl przygotowany przez Filharmonię Lubelską w setną rocznicę śmierci legendarnego kompozytora Władysława Żeleńskiego. Bilety na nadchodzący koncert kosztują od 25 do 50 zł.