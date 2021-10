Peryferia: koncert beluga stone w DDK Węglin

To projekt Macieja Sondija i Jędrzeja Dudka – współtwórców i założycieli zespołu P.Unity, braci z wyboru, tworzących razem od trzynastego roku życia. Zadebiutowali w 2019 krążkiem "Beluga trigga and master stone's spiritual surfing".



- Zebrane na tym wydawnictwie utwory, charakteryzuje wielowarstwowość, skłonność do transowej powtarzalności i płynne przeplatanie formy beat-tape’u z myśleniem stricte piosenkowym i songwriterskim. Stylistycznie kompozycje te plasują się między gitarową muzyką psychodeliczną a abstrakcyjnym hip hopem i soulem - twierdzą organizatorzy wydarzenia.



Zespół wystąpi w składzie: Jędrzej Dudek // beluga trigga - głos, sample, Maciej Sondij // master stone - gitara, głos, Mikołaj Dobber - gitara, Adrian Manowski - bas oraz Rafał Dutkiewicz - perkusja.



Wstęp wolny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc: info@ddkweglin.pl.