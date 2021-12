Rafał Kubicki Quartet w Radiu Lublin

Założyciel inicjatywy, Rafał Dubicki, jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej w Bydgoszczy. Współpracuje z artystami w kraju i zagranicą, ma w swoim dorobku także kompozycje filmowe, np. do produkcji "Jestem Mordercą". Wydał dwie autorskie płyty: "Story About Emotions" i "Shadow On The Space".

Zespół Rafał Dubicki Quartet od początku istnienia występuje w niezmiennym składzie: Rafał Dubicki – trąbka, flugelhorn, Michał Sołtan – gitary, wokal, Mateusz Woźniak – kontrabas, gitara basowa oraz Adam Lewandowski – perkusja, perkusjonalia.