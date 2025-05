Bandonegro – światowej klasy tango w Klubie Muzycznym CSK

Koncert w Lublinie

W środę (22 maja) będzie mieli okazja doświadczyć tej niezapomnianej muzycznej uczty na żywo! Zespół Bandonegro wystąpi

w Klubie Muzycznym CSK, prezentując pełen pasji program. To wyjątkowa szansa, by usłyszeć na żywo utwory z albumu „Hola Astor” oraz z najnowszego repertuaru grupy. Najnowsza płyta Bandonegro została nagrana w słynnym Fortmusic Studio w Buenos Aires, z udziałem wybitnych argentyńskich muzyków jazzowych, w tym Daniela „Pipi” Piazzolli. To dowód na to, że muzycy nie boją się eksperymentów i ciągłego rozwoju.

Mają na koncie pięć albumów wydanych przez prestiżowe wytwórnie muzyczne. Ich autorski album „Hola Astor”, łączący tango

z elementami jazzu i rocka, został uznany przez krytyków za rewolucję gatunku.

Zespół wystąpi w składzie:

Michał Główka – bandoneon/akordeon

Jakub Czechowicz – skrzypce

Marek Dolecki – fortepian

Marcin Antkowiak – kontrabas

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety: 80 zł – normalny, 65 zł – ulgowy do nabycia w Kasie CSK oraz bilety.csklublin.pl