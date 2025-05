"Tramwaj zwany Pożądaniem" znów w Lublinie. Studenci dla profilaktyki HIV

Tramwaj z misją – pod takim hasłem można opisać kolejną edycję kampanii edukacyjnej realizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. W ramach ogólnopolskiej akcji „Tramwaj zwany Pożądaniem”, której celem jest profilaktyka zakażeń HIV, przyszli medycy odwiedzą Lublin podczas lubelskich juwenaliów.

Wiedza, profilaktyka, testowanie

Zakażeń HIV w Polsce wciąż przybywa – rocznie wirusa diagnozuje się u ponad 2000 osób. Co gorsza, nawet co piąta z nich nie jest świadoma zakażenia, a to rodzi ryzyko nieświadomego przenoszenia wirusa dalej. Dlatego edukacja i możliwość wykonania testu od ręki są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

– Warto, żeby każda osoba dorosła, która uprawia seks, choć raz w życiu zrobiła test na HIV – podkreśla Diana Morawska, lubelska koordynatorka akcji. – Na naszym stoisku test będzie można wykonać bez skierowania, anonimowo i zupełnie za darmo. Wynik dostępny będzie niemal od razu. Do dyspozycji uczestników będą także doświadczeni doradcy ds. HIV/AIDS.

Studenci przygotują punkt informacyjno-edukacyjny na terenie Lublinaliów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Agape – operatorem lubelskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Spokojnej 17. Poza możliwością wykonania testu, uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w konkursach, porozmawiać o profilaktyce oraz otrzymać materiały informacyjne. To wszystko odbędzie się 23 maja na Lublinaliach.

HIV to nie wyrok

– Dzięki nowoczesnym terapiom z HIV można żyć normalnie – tak jak z innymi chorobami przewlekłymi – mówi Anna Przedmojska, krajowa koordynatorka projektu. – Warunkiem jest jednak wczesne wykrycie i pozostanie pod opieką lekarza. Test to pierwszy krok. Polecamy również skorzystanie z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, które działają w wielu miastach w Polsce – dodaje.

Kampania ogólnopolska

Akcja odbywa się w 14. już edycji, odwiedzając miasta akademickie w całej Polsce. Poza Lublinem, „Tramwaj zwany Pożądaniem” dotrze m.in. do Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Poznania i Warszawy. Inicjatywa zyskała finansowanie dzięki programowi grantowemu Pozytywnie Otwarci, który od lat wspiera działania z zakresu edukacji i profilaktyki HIV/AIDS.

– To projekt, który wpisał się już na stałe w kalendarz akademicki – mówi Sławomir Roś z Gilead Sciences Poland, koordynator programu Pozytywnie Otwarci. – Każdego roku tysiące osób dowiadują się dzięki niemu, jak unikać zakażenia HIV i gdzie szukać pomocy.

Gdzie szukać pomocy?

Adresy i godziny pracy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych dostępne są na stronach:

www.aids.gov.pl

www.leczhiv.pl