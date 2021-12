Grudzień z Pippi Langstrump w Teatrze Andersena

Spektakl w reżyserii Krzysztofa Rączyńskiego to propozycja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. To historia tytułowej Pippi, która trafia do małego, spokojnego miasteczka i wpuszcza do niego dziecięcą perspektywę. Pippi robi to, na co ma ochotę, czuje swoją siłę, możliwości i marzy o tym, żeby stale coś się działo.

– Chcemy, aby ten spektakl bardzo mocno stał po stronie małych ludzi i poszanowania ich indywidualności. Pippi jest inna niż wszyscy i chce taka być. Bycie inną wprowadza trochę koloru do ułożonej i spokojnej społeczności – twierdzą twórcy spektaklu.

Przedstawienie będzie można zobaczyć w piątki, soboty i niedziele grudnia, od 3 do 19 dnia miesiąca, a także 2 stycznia.

Bilety: 42 zł od osoby.

Repertuar:

Piątek: 3, 10, 17 grudnia, g. 18:00

Sobota: 4, 11, 18 grudnia, g. 16:00

Niedziela: 5, 12, 19 grudnia, 2 stycznia, g. 12:00