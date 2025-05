Most przy zabytkowej bramie doczeka się remontu. I po latach go otworzą

Most przy Nowej Bramie Lubelskiej został zamknięty kilka lat temu. W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na jego remont (fot. Anna Szewc)

Był już tak zniszczony, a przez to niebezpieczny, że musiał zostać zamknięty. Lata mijały, a wejścia na most przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu zabezpieczały barierki. Jest szansa, że to się niebawem zmieni.

