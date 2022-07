Historia Kaspara Hausera na placu Teatralnym

Przygotowany we współpracy Teatroterapii Lubelskiej i Centrum Spotkania Kultur spektakl powstał w oparciu o sztukę "Kaspar" Petera Handke'go. To historia autentycznej postaci - nastoletniego chłopca niewiadomego pochodzenia, który w maju 1828 roku na ulicach Norymbergi, a którego tajemnica nigdy nie została odkryta.



Spektakl Witt-Michałowskiego powstał we współpracy z artystami niepełnosprawnymi. Aż 25 z nich wcieli się w postać Hausera, z którym identyfikują się przez własne życie.



- W spektaklu uruchamiany jest proces adaptacyjny jednostki, której punktem początkowym jest: możliwość a punktem wyjściowym: konieczność. Spektakl jest o tym, jak każdy rodzaj ograniczoności da się zamulić betonem cywilizacji - twierdzi Łukasz Witt-Michalowski.



Wstęp wolny.