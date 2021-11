Jedyne pokazy w Polsce. Spektakl "Kontakthof" na finał MSTT

Występ artystów z TanzTheater Wuppertal w Lublinie to największe wydarzenie tegorocznego festiwalu. Ich przyjazd do naszego miasta zapowiadany był już od dwóch lat. Warto zwrócić na to wydarzenie szczególną uwagę, bo spektaklu "Kontakthof", bo w tej części Europy na razie się tego spektaklu nie będzie można zobaczyć ponownie.



- Kiedy Pina Bausch została dyrektor artystyczną ówczesnego Wuppertal Opera Ballet na początku lat 70. XX w. postanowiła porzucić balet klasyczny, aby stworzyć swoją szczególną formę interakcji między tańcem, ruchem, mową, kostiumami i scenografią. Wykreowany przez nią teatr tańca był zupełnie inny niż dotychczas wystawiany balet. Tancerze od samego początku wyróżniali się jako indywidualne postacie, opowiadając swoje historie, tańcząc, śpiewając, rozmawiając, a czasem też śmiejąc się i płacząc na scenie. (...) relacje międzyludzkie i kłótnie między płciami odgrywają znaczącą rolę w twórczości Teatru - opowiadają organizatorzy lubelskiego festiwalu.



Legendarny niemiecki teatr zaprezentuje w Lublinie spektakl ""Kontakthof", którego akcja rozgrywa się na sali tanecznej. Bohaterami przedstawienia są mężczyźni i kobiety, którzy desperacko próbują okazać sobie nawzajem czułość.



Spektakl będzie można zobaczyć trzykrotnie: w piątek o godz. 19 oraz w sobotę i niedzielę o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur.



Bilety na wydarzenie dostępne są na stronach internetowych oraz w kasach Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur. Koszt od 80 do 220 zł