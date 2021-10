Lonker See na Konfrontacjach Teatralnych. Trzy spektakle w weekend

15 października o godz. 19 na scenie Centrum Kultury zostanie wystawiony spektakl "Idę". Anna Gryszkówna wraz z aktorkami: Anną Moskal, Dorotą Rubin i Katarzyną Faszczewską, wspólnie szukają odpowiedzi na pytania, jakie postawiła przed nimi nowa, odmienna rzeczywistość. Kobiety wybierają się w podróż, podążając ścieżkami utworów Olgi Tokarczuk, Virginii Woolf i Anny Świrszczyńskiej. Bilety na to wydarzenie kosztują 20 i 30 zł.



Dzień później o tej samej porze kolejny spektakl, tym razem jednak organizatorzy zaproszą do Teatru im. Juliusza Osterwy (ul. Narutowicza 17). Widzowie zobaczą "Norę" na podstawie dramatu Henrika Ibsena, w reżyserii Kuby Kowalskiego. To tegoroczna premiera "Osterwy". Bilety: 10-55 zł.



W sobotę nie zabraknie także muzycznych atrakcji. O godz. 21 w klubie festiwalowym w Centrum Kultury wystąpi formacja Lonker See, którą tworzą: Joanna Kucharska (Bass, wokal), Bartosz Boro Borowski (Gitary) Michał Gos (Perkusja) i Tomasz Gadecki (Saksofony). To kwartet z Trójmiasta, który cieszy się olbrzymią popularnością. Artyści będą promować najnowsza płytę "Time Out". Wstęp: 25/30 zł.



Kolejne festiwalowe wydarzenie w niedzielę, 17 października. O godz. 18 w CK odbędzie się pokaz spektaklu "Fatalista. Singerowska historia w V aktach" w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. To historia małżeństwa Lei i Beniamina, którzy podczas jednego wieczora wyjaśniają sprawy swojego życia. Po przedstawieniu odbędzie się spotkanie z autorem dramatu, laureatem "Nike", Tadeuszem Słobodziankiem. Bilety na spektakl kosztują 30/40 zł.