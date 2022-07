Pensje słabe jak w Lublinie. Podwładni wojewody zarabiają najmniej w kraju, a chcą więcej

Podwładni wojewody lubelskiego zarabiają najmniej w kraju w porównaniu z innymi urzędami. Z administracji nie tylko zresztą oni. Dlatego na lipiec i sierpień szykowane są pikiety, a jeżeli to nie pomoże – to we wrześniu ma być strajk