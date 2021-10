Pokazy spektaklu "Czarny mnich" w Teatrze Starym

"Czarny mnich" to spektakl na podstawie opowiadania Antoniego Czechowa. Adaptacji prozy rosyjskiego autora dokonał Błażej Peszek, który występuje również w spektaklu u boku Jana Peszka i Katarzyny Krzanowskiej.



To historia uczonego, którego dręczy ezoteryczna legenda o mnichu. Próbując ją zrozumieć, doczeka się nocnej wizyty starego mnicha, będzie z nim prowadził rozmowy o nieśmiertelności i sławie, sensie życia i docieraniu do prawdy.



Bilety na wydarzenie kosztują od 20 do 70 zł.