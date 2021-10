Prawie wszyscy uczniowie już z wyprawką

Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach rządowego programu „Dobry Start 300+” w regionie przekroczyła 66 mln zł. Chodzi o dofinansowanie w wysokości 300 zł na zakup przyborów i materiałów w nowym roku szkolnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przyjmuje wnioski, mimo że niemal wszyscy uprawnieni już zgłosili się po świadczenie. - Wnioski będzie można składać do końca listopada przez serwisy bankowości, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub portal Emp@tia – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Do końca października można jeszcze korzystać ze specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.

Pracownicy ZUS pomagają w wysłaniu wniosku w placówkach zakładu.