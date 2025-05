105 lat temu urodził się św. Jan Paweł II. Przypominamy najważniejsze momenty związane z Lublinem

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W 1978 roku został wybrany na papieża jako pierwszy Polak w historii i pierwszy biskup Rzymu spoza Włoch od ponad 450 lat. Jego pontyfikat trwał 27 lat i był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła katolickiego. Święty Jan Paweł II, został ogłoszony świętym w 2014 roku i dla wielu wiernych jest symbolem wiary, pokoju i dialogu – wartości.



Związki Karola Wojtyły z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim



Jego związki z Lublinem są bardzo istotne i mają przede wszystkim charakter naukowy, duchowy i formacyjny. W latach 1954-1978 był profesorem tej uczelni i wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Związany był z Katedrą Etyki, a jego seminaria cieszyły się ogromnym szacunkiem i popularnością wśród studentów. Był znany z tego, że wymagał głębokiego myślenia i sam prowadził bardzo otwarty dialog ze studentami.

Był pierwszym w historii świeckim profesorem teologii w Polsce. Choć był księdzem, miał świecki stopień naukowy doktora habilitowanego – to było ewenementem w tamtym czasie.

To właśnie w Lublinie ukształtowała się tzw. lubelska szkoła filozoficzna, której był jednym z głównych twórców. Promowała głęboką refleksję nad człowiekiem, wolnością i godnością osoby ludzkiej.

Częste wizyty w Lublinie: choć mieszkał w Krakowie, regularnie przyjeżdżał do Lublina na wykłady i egzaminy. Nocował często w skromnych warunkach, np. w domach zakonnych lub u znajomych. Spotkania z lubelską młodzieżą – wielokrotnie spotykał się ze studentami i duszpasterstwami akademickimi. Nigdy nie dystansował się – wręcz przeciwnie, potrafił słuchać i odpowiadać na ich wątpliwości.

W Lublinie powstały m.in. „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i czyn” – prace filozoficzne, które miały ogromne znaczenie dla rozwoju personalizmu chrześcijańskiego.



Pielgrzymka papieska do Lublina (9 czerwca 1987)



Jako papież odwiedził Lublin w 1987 roku. Odprawił mszę św. na Czubach i spotkał się ze środowiskiem akademickim. Była to wielka uroczystość dla całego regionu. III Pielgrzymka papieża Jana Pawła II w Polsce odbyła się między 8 a 14 czerwca 1987 roku. Papież w ciągu siedmiu dni odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.

W Lublinie Ojciec Św. przebywał 9 czerwca. Papież w pierwszej kolejności odwiedził dawny obóz koncentracyjny na Majdanku gdzie oddał „cześć pamięci tych wszystkich, którzy tu zginęli. Następnie udał się do lubelskiej archikatedry, w której modlił się przed obrazem Matki Boskiej. Kolejnym punktem była wizyta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie spotkał się z profesorami i studentami w gmachu uczelni. Ostatnim punktem wizyty była uroczysta Eucharystia na Czubach. Podczas uroczystej celebry Ojciec Święty dokonał święceń kapłańskich.