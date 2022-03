Wójt tej gminy zarobi mniej. Bo nie współpracuje i nie pomaga uchodźcom

Pobory wójtów, burmistrzów i prezydentów wzrosły w ostatnim czasie wszędzie. Wymusiła to nowelizacja przepisów ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Agnieszka Skubis-Rafalska także dostała podwyżkę. Radni przyznali ją w grudniu i to „z górnej półki”. Pobory wójt Werbkowic wzrosły wówczas do ok. 18,2 tys. zł z wcześniejszych ok. 10,2 tys. Szybko okazało się, że żaden inny wójt w powiecie hrubieszowskim takiej pensji nie miał. Ale to się już zmieniło. Na nadzwyczajnej sesji zapadła decyzja o obniżeniu poborów szefowej samorządu.

Posiedzenie zwołano na wniosek 11 radnych, w tym 7, którzy w ostatnich wyborach samorządowych, podobnie jak Skubis-Rafalska, startowali z listy Prawa i Sprawiedliwości. W uzasadnieniu uchwały napisano, że „poziom współpracy z Wójtem Gminy Werbkowice uległ pogorszeniu, a Wójt nie wywiązuje się w oczekiwany przez Radę Gminy sposób ze swoich obowiązków”. Krytykowany był przepływ informacji, brak poszanowana radnych, niewystarczająca współpraca ze starostwem oraz innymi sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego. Istotną kwestię stanowiło też „niewystarczająco racjonalne zarządzanie gminą w trybie kryzysowym, w tym niewystarczającą współpracę w zakresie umożliwiania i uruchamiania nowych trybów pomocy uchodźcom”.

O co chodzi? O punkt noclegowy dla Ukraińców w Malicach. Został spontanicznie zorganizowany przez mieszkańców w świetlicy wiejskiej, jak tylko rozpoczęła się wojna w Ukrainie, ale nigdy nie rozpoczął działalności. Bo wójt Skubis-Rafalska nie chciała, by był formalnie podległy gminie i domagała się, aby ktoś z miejscowych podjął się tam obowiązków koordynatora. Ludzie przestraszyli się odpowiedzialności i zrezygnowali.

– Jej sprawa, jak się zachowała, jej sumienie, a ludzie to ocenią najlepiej, jak tylko będą następne wybory – tak zachowanie pani wójt kwituje Mariusz Kidyba, przewodniczący Rady Gminy Werbkowice. Sam jest mieszkańcem Malic. Mówi, że w organizację noclegowni bardzo się zaangażował. – Zresztą i moja żona, i syn, i cała społeczność miejscowości, ale wobec oporu pani wójt musieliśmy dać za wygraną – tłumaczy. Dodaje, że mieszkańcy z pomocy Ukraińcom nie zrezygnowali. Miejscowe gospodynie spotykają się w świetlicy wiejskiej i przygotowują posiłki dla uchodźców. Wożą je później m.in. do Dołhobyczowa czy sąsiedniej gminy Mircze, która choć mniejsza, to ma 15 noclegowni. Mieszkańcy Malic, jeśli trzeba, wspierają też jedyny zorganizowany przez gminę punkt pomocy uchodźcom w hali w Werbkowicach.

– Ale to naprawdę nie tylko o to chodzi. Pani wójt po prostu zawiodła radnych – przekonuje Kidyba. Mówi, że współpraca ze Skubis-Rafalską nigdy nie była idealna, ale przyznając jej w grudniu najwyższą z możliwych podwyżkę, dali też szefowej samorządu kredyt zaufania. I tym bardziej się zawiedli. Stąd decyzja o obniżeniu jej poborów o ok. 3 tys. zł. „Za” zagłosowało 13 z 14 obecnych na sesji radnych. Tylko jeden wstrzymał się od głosu.

Co na te zarzuty Agnieszka Skubis-Rafalska? – Uważam, że sukcesy, które ma gmina świadczą o tym, w jaki sposób pracuję. Jest mi przykro, że państwo tak mnie oceniacie, ale to państwo decydujecie, a ja mogę to tylko uszanować – stwierdziła podczas sesji wójt Werbkowic.

Przypomniała też, że w grudniu, przyznając jej podwyżkę, radni przegłosowali również wyższe diety dla siebie. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 190 tys. zł, a po podwyżce potrzeba 236 tys. 400 złotych. – Tych pieniędzy nie ma na te wyższe wasze diety w budżecie. Czy w związku z tym obniżacie państwo mi wynagrodzenie celem znalezienia tych brakujących środków dla siebie? – dopytywała z mównicy.

Chcieliśmy porozmawiać z Agnieszką Skubis-Rafalską o całej sytuacji. Niestety, przez cały wtorek była nieuchwytna w urzędzie, a jej służbowy telefon komórkowy milczał. Od sekretarki dowiedzieliśmy się, że pani wójt „oddzwoni” w środę.

Tak czy inaczej, jeszcze jakiś czas wójt Werbkowic będzie zarabiać na dotychczasowym poziomie. Stawka ustalona na nadzwyczajnej sesji zacznie obowiązywać od 1 lipca.