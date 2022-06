Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 1 lipca 2022 r.

Lublin. Budżet obywatelski i długa lista odrzuconych pomysłów. Sprawdź listę

Bo grunty nie należą do miasta, bo woda spływałaby w dół, bo owoce spadałyby z drzew. To niektóre z powodów podawanych przez komisję, która odrzuciła ponad jedną piątą projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Ich autorzy mogą się jeszcze odwołać.