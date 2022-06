Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 13 czerwca 2022 r.

Był dramatyzm, były efektowne akcje. Motor Lublin wyszarpał remis w rewanżu z Betard Spartą Wrocław

Motor Lublin uciekł w niedzielę spod topora – kiedy zrobiło się gorąco, to na wysokości zadania stanęli najbardziej doświadczenie zawodnicy. Mikkel Michelsen i Jarosław Hampel uratowali „Koziołkom” remis po 45 z Betard Spartą we Wrocławiu. Na ich konto wpadły więc punkty za remis i wygraną w dwumeczu. Co więcej, wicemistrzowie kraju są nadal niepokonani