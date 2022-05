Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 13 maja 2022 r.

Nie wiesz jaką smycz dla psa wybrać? Bez obaw! Przed Tobą dwie najważniejsze cechy

Podstawowym wyposażeniem przeznaczonym dla każdego psiaka jest bez wątpienia smycz. O jej funkcjach nie trzeba dużo odpowiadać. To właśnie ona towarzyszy Wam na wielu spacerach zarówno w parkach, lasach jak i miejscach publicznych. Producenci akcesoriów dla czworonożnych przyjaciół prześcigają się w coraz to nowszych modelach smyczy wyróżniających się długością oraz kolorami. Jednak jak pośród tylu ofert nie zwariować i wybrać naprawdę dobrą smycz dopasowaną do Waszych potrzeb? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw cennych informacji rozwiewających odwieczny dylemat każdego psiego opiekuna!