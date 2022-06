Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 14 czerwca 2022 r.

Nowe przedszkole w gminie pod Lublinem. Bo już zaczynało brakować miejsc dla dzieci

Remigiusz, Kacper, Filip, Stasio i Antoś machali dzisiaj kielniami, by wmurować kamień węgielny pod przedszkole. Chłopcy i ich 185 koleżanek i kolegów powinni pójść do nowej placówki we wrześniu przyszłego roku.