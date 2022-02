Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 17 lutego 2022 r.

Farma wiatrowa powstanie pod Kraśnikiem. Nowy plan pozwoli budować domy

Do 1 marca można składa uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej. To teren sąsiadujący z farmą wiatrową, która ma powstać w sąsiadującej z miastem gminie Kraśnik.