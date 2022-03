Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 28 marca 2022 r.

Tysiące ptaków ginęło w sieciach rybackich

W latach 70. w sieciach rybackich w wyniku przyłowu ginęło co roku 47 tys. ptaków, w latach 80. i 90. – ok. 40 tys., a w II dekadzie XXI wieku – ok. 21 tys. – wynika z nowych analiz danych, dotyczących polskich wód. Wcześniej skala przyłowu ptaków była poważnie niedoszacowana.