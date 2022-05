Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 31 maja 2022 r.

Już wiedzą jak podzielić 59 mln zł. Najwięcej dla miasta Puławy

Miasto Puławy, gmina Puławy, a także Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Janowiec i Końskowola - to samorządy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny. Lokalne władze zawarły porozumienie co do podziału środków unijnych. Z puli blisko 59 mln zł, ponad połowa ma trafić do stolicy powiatu puławskiego.