Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 8 lutego 2022 roku

Lubelskie. Dramatyczna historia. Siostra sprzedała dom, a brata wywiozła

Niewiele brakowało, by 42-latek z Ryk zmarł z wychłodzenia. Jego siostra przekonała go do sprzedaży domu po rodzicach, wywiozła na wieś i zostawiła w pustostanie. Znaleziono go kilka dni później. Leżał na podłodze z hipotermią i zapaleniem płuc.