Niedzielski: namawiałem ekspertów do pozostania w Radzie Medycznej

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu napisali m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Szef MZ na konferencji prasowej jeszcze raz podziękował członkom Rady Medycznej za wielomiesięczny wysiłek.

– Skłonność do pomagania, do doradzania, z którą miałem do czynienia przez cały ten okres, wskazywała na ogromną wiedzę, ale także na ogromne oddanie i zaangażowanie – podkreślił Niedzielski.

Dodał, że namawiał ekspertów do pozostania w radzie mimo rozbieżności. – Chcę powiedzieć, że namawiałem wszystkich tych, którzy złożyli rezygnacje do tego, żeby kontynuowali swoją misję, mimo tego, że pojawiały się rozbieżności, nie zawsze co do opinii, ale często co do możliwości wdrożenia rekomendacji pojawiających się ze strony Rady Medycznej – powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że "działamy w konkretnej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej i wszystkie te wymiary również są podstawą podejmowania decyzji".

– Niestety nie przekonaliśmy razem z panem premierem ekspertów do pozostania w radzie i stąd zbliżamy się do końca jej funkcjonowania w tej formule – dodał szef MZ.