Wydrukują 800 tysięcy gazet promujących szczepienia. Koszt? Tajemnica handlowa

Dodatek do końca miesiąca ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych na terenie województwa. W ośmiostronicowej gazetce oprócz wywiadu z wojewodą znalazły się rozmowy z ekspertami z zakresu zakaźnictwa, wirusologii i intensywnej terapii. O ile trudno podważać sens przedsięwzięcia mającego zachęcać do szczepień, to pojawiły się wątpliwości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy tego zlecenia. „Kurier Lubelski” należy do grupy Polska Press, której właścicielem jest państwowy koncern PKN Orlen. Wydanie dodatku sfinansowały wraz z wojewodą inne spółki Skarbu Państwa.

Lubelski Urząd Wojewódzki tłumaczy, że pomysł wyszedł bezpośrednio od redakcji. – Gdyby wojewoda lubelski otrzymał propozycję współpracy na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego od innych wydawców, również rozważyłby podjęcie współpracy – czytamy w komunikacie LUW.

– Inicjatywa wyszła ze strony prezesa lubelskiego oddziału spółki. Ja kupiłem ten pomysł i trudno byłoby w tej sytuacji ogłaszać przetarg na jego realizację – tłumaczy wojewoda Lech Sprawka.

I dodaje, że w ramach współpracy urząd odpowiadał za pokrycie kosztów dystrybucji (zajmuje się tym Poczta Polska) oraz częściowe sfinansowanie wydania dodatku. Na ten cel przeznaczono 19 tys. 350 zł brutto. Polska Press zajęła się natomiast opracowaniem merytorycznym, składem graficznym oraz dostarczeniem nakładu do dystrybutora.