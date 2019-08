Awaryjne lądowanie Airbusa na polu pod Moskwą. Ranne 23 osoby [wideo]

Samolot leciał z Moskwy do Symferopola. Na pokładzie było 233 pasażerów, w tym siedmioro członków załogi. Silniki samolotu zapaliły się zaraz po starcie.



Jako powód pożaru lokalne media wskazują zderzenie się maszyny ze stadem ptaków, to one miały uszkodzić oba silniki. W wyniku tego piloci musieli lądować bez wyciągniętego podwozia zaledwie kilometr od pasa startowego lotniska.



Manewr wykonany przez pilota był ryzykowny i bardzo niebezpieczny. Rosyjskie media nazywają te wydarzenie "cudem", a pilota okrzyknęły "bohaterem, który uratował 233 życia".

Moments when birds hit the jet engines for the flight #U6178 when Captain Damir Yusupov with co-pilot Gregory Murzin had to take the decision to land the A321 @Ural_Air_Lines into a cornfield, saving everyone aboard.

Not Sully, but Damir of the Cornfield pic.twitter.com/a52w4jValY