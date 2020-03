Koronawirus w Polsce i na świecie. Nowe informacje [relacja]

12:01

W najbliższych godzinach zostanie uruchomiona aplikacja na smartfony dla osób przebywających na kwarantannie - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

11:41

Michel Barnier, były komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług oraz główny negocjator ds. brexitu, przekazał za pośrednictwem Twittera, że jest zakażony koronawirusem.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.