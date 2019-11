Policjant śmiertelnie postrzelił młodego mężczyznę w Koninie

Ile kosztuje życie pieszych? Kolejna osoba potrącona na najbardziej niebezpiecznym przejściu w Puławach 4 7

W środę na przejściu dla pieszych przez ul. Piaskową w Puławach kolejny już raz doszło do potrącenia pieszego. Starszy mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Zdaniem okolicznych mieszkańców to najbardziej niebezpieczna „zebra” w mieście. Urząd nie zamierza jednak poprawiać bezpieczeństwa w tym miejscu, bo to zbyt kosztowne.