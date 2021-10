Rząd chce dołożyć do rachunków za prąd. Komu i ile?

Największe firmy energetyczne w Polsce albo już złożyły wnioski o zatwierdzenie nowych taryf, albo się do tego przymierzają. I na pewno rachunki za prąd wzrosną. Eksperci szacują, że czeka nas wszystkich nawet 20-prcocentowa podwyżka.

Rząd właśnie ogłosił, że w 2022 roku dopłaci najuboższym do rachunków. Chce na ten cel przeznaczyć 1,5 mld zł. Z takiej oferty mają skorzystać emeryci, renciści i rodziny wielodzietne. Dopłaty są także skierowane do osób samotnych zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, które korzystają z pomocy społecznej, a także pozostałe osoby pobierające zasiłki.

Roczna kwota takiej pomocy ma sięgnąć nawet 800 zł na gospodarstwo domowe.

Wparciem mają zostać objęte gospodarstwa domowe, w których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.