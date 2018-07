Tina Turner pożegnała tragicznie zmarłego syna. Opublikowała wzruszające zdjęcie

Syn Tiny Turner odebrał sobie życie w Los Angeles. Jak donoszą media, zastrzelił się w swoim domu .

19 lipca odbyła się ceremonia pogrzebowa. Prochy Craiga rozsypano na wodach Oceanu Spokojnego. Tina Turner opublikowała na swoim Twitterze wzruszający post, w którym pożegnała syna.

"Mój najsmutniejszy moment jako matki. W czwartek 19 lipca 2018 roku pożegnałem się z moim synem, Craigem Raymondem Turnerem, gdy zebrałem się z rodziną i przyjaciółmi, aby rozsypać jego prochy u wybrzeży Kalifornii. Miał 59 lat w chwili swojej tragicznej śmierci, ale dla mnie zawsze będzie moim dzieckiem" - napisała Tina.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl