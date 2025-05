W związku z atakami Rosjan na Ukrainie poderwane zostały polskie myśliwce

Motor może stracić napastnika. Samuel Mraz przymierzany do wicemistrza Szwajcarii

Koniec sezonu to początek transferowej karuzeli. Samuel Mraz do tej pory nie przedłużył kontraktu z Motorem Lublin. I według medialnych doniesień już nie przedłuży. Goal.pl donosi, że napastnik ze Słowacji kolejne rozgrywki spędzi w Szwajcarii, w zespole Servette FC, do którego wkrótce ma oficjalnie dołączyć.