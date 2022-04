Babka lubelska, czyli coś dobrego na wielkanocny stół

Wykonanie: składniki wyjmij wcześniej z lodówki, powinny mieć temperaturę pokojową. Jedynie mleko możesz delikatnie podgrzać, tak żeby było letnie (maksymalnie 37 stopni C). Rodzynki zalej wrzątkiem i po 5 minutach odcedź. Następnie dolej kieliszek rumu.

Przygotuj rozczyn: pokruszone drożdże umieść w misce, dodaj 1 łyżkę cukru, ¼ szklanki mleka, dodaj tyle mąki, by powstał rozczyn o konsystencji gęstej śmietany (najlepiej dodawaj stopniowo po łyżce mieszaj i sprawdzaj czy jest już odpowiednio gęsty. Dodaję do rozczynu 3 łyżki mąki). Miskę z drożdżami przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15-20 minut. Żółtka roztrzep za pomocą widelca. W misce wymieszaj pozostałe składniki: resztę mąki i mleka, cukier, cukier waniliowy, żółtka, roztopione masło i sól, tak aby powstało gładkie ciasto.

Dodaj podrośnięte drożdże i rodzynki, ponownie wyrób ciasto aż będzie jednolite, gładkie i nie będzie kleić do ręki. Następnie na około godzinę odstaw przykryte do wyrośnięcia ciasto. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Formę do babki z kominem pośrodku o średnicy 22-25 cm wysmaruj masłem i oprósz bułką tartą. Masę wylej do formy i wyrównaj jej powierzchnię. Babkę drożdżową piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 30-40 minut. Po upieczeniu babkę odstaw do wystygnięcia. Przestudzoną posyp cukrem pudrem.