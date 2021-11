Kotlet na widelcu. Może być de volaille, po zamojsku albo ze śledzia

We wspomnianej „Przystani” w karcie znajduje się zakładka „Klasyki Przystani od 30 lat”. To słynne dania, przygotowywane z pietyzmem według dawnych receptur. Wśród takich rarytasów jak cynaderki w śmietanie i z rusztu, smażone kołduny, ozorek wieprzowy w sosie chrzanowym, znajduje się „de volaille”. De volaille po francusku oznacza „z drobiu”. Według legendy danie stworzył Marie-Antoine Carême. To francuski szef kuchni, cukiernik, autor książek kucharskich, który w XVIII wieku gotował dla wielu arystokratów i monarchów, w tym dla cara Aleksandra I.

– Oryginalny kotlet musi być zrobiony z piersi kurczaka wraz z kostką skrzydłową. Od strony kostki grubszy, zwęża się do dołu, w środku znajduje się tylko świeże masło pietruszkowe – opowiadał mi Jacek Mirosław, którego ojciec – Kazimierz Mirosław – słynął z de volaille, przyrządzanego w „Powszechnej” (dziś Grand Hotel Lublinianka). Na lubelskim Polesiu popularny jest kotlet po kijowsku, będący rosyjską wariacją dzieła pana Carême. W środku skrywa masło doprawione nadbużańskimi ziołami. Podaje się go z mizerią po ukraińsku (ogórki ze śmietaną i twarogiem). W „Przystani” de volaille serwowany jest z zielonym groszkiem, jak za dawnych lat.

De volaille

Składniki: 4 piersi z kurczaka z kostką, 20 dag masła, 2 jajka, pietruszka, sok z cytryny, mąka, bułka tarta, sól, pieprz, sklarowane masło na smażenie.

Wykonanie: posiekać natkę pietruszki, utrzeć z miękkim masłem, wlewając sok z cytryny, doprawić solą z pieprzem. Uformować cztery wałeczki i schować do lodówki. Piersi z kurczaka rozbić gładkim tłuczkiem, skropić sokiem z cytryny, posypać z obu stron pieprzem i solą. Do jednego talerza wsypać mąkę, do drugiego bułkę tartą, w trzecim rozkłócić jajka. Na desce układać kotlety, kłaść na nim wałeczek z masła i rolować, chowając kostkę w środku. Na patelni rozgrzać sklarowane masło. Każdy kotlet obtoczyć w mące, potem jajku i bułce. Smażyć na ostrym ogniu, aż kotlety się zrobią złote i chrupiące. Zmniejszyć ogień i dosmażać przez pięć minut.

Kotlety jajeczne

Składniki: 6 jajek ugotowanych na twardo, 1 surowe, 1 łyżka posiekanej pietruszki, 1 łyżka posiekanego koperku, sól, pieprz, bułka tarta, masło.

Wykonanie: jajka posiekać w drobną kostkę, dodać bułkę tartą i surowe jajko, wymieszać, dodać koperek i pietruszkę, doprawić solą z pieprzem. Uformować 4 kotlety, obtoczyć w bułce tartej, usmażyć na rumiano na klarowanym maśle. Podawać z ziemniakami i sosem tatarskim.