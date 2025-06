Głosowanie przebiega spokojnie. Zagłosował już premier

AKTUALIZACJA 12.36

Premier Donald Tusk oddał swój głos w Sopocie. W rozmowie z mediami premier powiedział, że dzisiejsze wybory mogą być najważniejszymi wyborami w całej historii wyborów w naszym kraju.

>> Lubelskie VIP-y zachęcają do głosowania <<

Spytany o frekwencję odpowiedział - Niezależnie od tego, ile ludzi idzie na wybory, to oni i tak decydują. Decydują ci którzy idą.

Jeden z kandydatów na prezydenta, Rafał Trzaskowski oddał głos w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Warszawie.

AKTUALIZACJA 10.54

Szef PKW Sylwester Marciniak poinformował na pierwszej konferencji prasowej, że głosowanie odbywa się bez incydentów, a wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o czasie. Jednocześnie zaapelował o wcześniejsze pójście do urn, aby nie zostawiać głosowania na ostatnią chwilę.

- Żeby zapewnić tajność głosowania, po wypełnieniu karty do głosowania należy ją złożyć i wrzucić do urny - powiedział Marciniak.

Częściową frekwencję na godzinę 12. poznamy na kolejnej konferencji PKW, która zaplanowana jest na godzinę 13.30

AKTUALIZACJA 9.17

- Według stanu na godz. 8.30 głosowania rozpoczęły się bez zakłóceń w całej Polsce. Wszystkie lokale wyborczej zostały otwarte - poinformował Polską Agencję Prasową szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz.

W całej Polsce do godziny 6 rano odnotowano 148 wykroczeń i jedno przestępstwo dotyczące naruszenia i łamania ciszy wyborczej.

- Do soboty wieczorem mieliśmy 7 incydentów łamania ciszy wyborczej w województwie lubelskim - poinformował nadkomisarz Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji. - Większość dotyczyła niszczenia plakatów wyborczych, jeden przypadek dotyczył znalezienia ulotki wyborczej w skrzynce na listy.

------------------------------

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. By móc zagłosować, potrzebny jest dokument toższamości, dzięki któremu zostaniemy znalezieni w spisie wyborców. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców. Do wyboru mamy dwóch kandydatów. By głos był ważny, przy jednym z nich należy postawić znak X. Nie ma możliwości zagłosowania na dwóch kandydatów lub postawienia przy nazwisku innego znaku. W takim przypadku nasz głos jest nieważny.

Po sprawdzeniu nas w spisie wyborców odbiór karty do głosowania potwierdzamy podpisem. Otrzymamy kartę A5 na których znajdą się nazwiska dwóch kandydatów oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej i wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu). Prawy górny róg karty jest ścięty - to udogodnienie dla osób niewidomych korzystających podczas głosowania z karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

>> Wybory prezydenckie 2025. Zamościanie do urn ruszyli z samego rana <<

Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny w taki sposób, by zadrukowana strona nie była widoczna. Nie można takze wynosić z lokalu kart do głosowania, ani nikomu jej przekazywać.

Uprawniowych do głosowania w Polsce jest prawie 29 mln osób. Swój głos mogą oddać w jednej z ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą. Według danych MSZ, do głosowania za granicą między I i II turą wyborów zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. osób, co łączenie z pierwszym głosowaniem daje rekordowe ponad 700 tys. osób głosujących poza krajem.

>> Lublin głosuje. Mieszkańcy ruszyli do urn <<

Do czasu zamknięcia lokali wyborczych trwa cisza wyborcza. Podczas niej zakazana jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

>> Biała Podlaska głosuje. Wyborcy głosują na swoich kandydatów <<

W pierwszej turze, która odbyła się 18 maja Polacy wybierali jednego kandydata spośród 13 nazwisk. Żaden z nich nie uzyskał wyniku ponad 50 proc., stąd obowiązek przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Przeszli do niej Rafał Trzaskowski (kandydat KO, prezydent Warszawy) oraz Karol Nawrocki (kandydat obywatelski popierany przez PIS, prezes Instytutu Pamięci Narodowej). W pierwszej turze uzyskali odpowiednio 31,36 proc. i 29,54 proc. głosów. Druga tura jest już decydująca i zwycięży kandydat, który uzyska więcej głosów.